Türkei verurteilt Giftgasangriff in Syrien und ruft zu zügigen Untersuchungen auf

Das türkische Außenministerium hat am Sonntag in einer Erklärung den Giftgasanschlag auf die syrische Stadt Duma aufs Schärfste verurteilt. Die Türkei erwarte eine zügige Untersuchung des Vorfalls durch internationale Institutionen.

In der Erklärung wird der starke Verdacht geäußert, dass das Assad-Regime für den Anschlag verantwortlich ist.

Dieser Vorfall zeige, dass die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats bezüglich des Einsatzes chemischer Waffen, in Syrien erneut ignoriert worden seien. Man erwarte, dass internationale Organisationen, einschließlich der „Organisation für das Verbot chemischer Waffen" (OPCW), sich diesem Fall sofort annimmt.

Die Türkei appellierte zudem an die Parteien mit Einfluss auf das syrische Regime, ihre Verantwortung dringend zu erfüllen, damit derlei brutale Angriffe verhindert werden. Diese Anschläge stellen laut dem Außenministerium ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.

Nach Berichten über den Chlorgaseinsatz hat auch die Bundesregierung den Chemiewaffenangriff „auf das Schärfste" verurteilt. Vieles deute darauf hin, dass sich die Berichte „bewahrheiten", erklärte am Montag ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. In diesem Fall hätte die Regierung des syrischen Regimeherrschers Baschar Assad „erneut international geächtete Waffen eingesetzt und Unschuldige auf grausame Art und Weise getötet".

Das syrische Regime habe in den vergangenen Wochen die eigene Zivilbevölkerung in der Oppositionshochburg Ost-Ghuta „rücksichtslos" bekämpft, erklärte der Sprecher. Nun versuche die Assad-Regime offenbar auch, „gezielt diejenigen zu treffen, die in Kellern und Bunkern Schutz und Zuflucht suchen". Die Bundesregierung forderte die Verbündeten von Machthaber Assad, insbesondere Russland und Iran, dazu auf, für den Schutz und die humanitäre Versorgung der Zivilisten zu sorgen.

Der Kampf gegen den „Terrorismus" dürfe nicht als Vorwand dienen, „unterschiedslos und mit äußerster Gewalt gegen Männer, Frauen und Kinder vorzugehen".