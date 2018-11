Bericht: Katar und Israel einigen sich auf Seeverbindung zwischen dem Gazastreifen und Zypern

Katar und Israel sollen sich einem libanesischen Zeitungsbericht zufolge auf eine Seeverbindung zwischen dem Gazastreifen und Zypern geeinigt haben.

Laut dem am Samstag veröffentlichten Bericht der libanesischen Zeitung Al-Akhbar ist das Abkommen Teil von den Ägypten unterstützten Friedensgesprächen zwischen Tel Aviv und der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas.

Internationale Inspektoren und israelische Sicherheitskräften sollen die Route überwachen, hieß es. Die Hamas beharre auf eine Videoüberwachung.

Al-Akhbar zitierte israelischen Medien, die berichteten, dass die Verhandlungen noch laufen würden.

Am Freitag haben palästinensische Beamte im von Israel völkerrechtswidrig gesperrten Gazastreifen ihre lang erwarteten Gehälter erhalten, nachdem sie 15 Millionen US-Dollar aus Katar erhielten. Ziel der Zahlung sei es die Spannungen in und um das verarmte Gebiet zu lockern.

Die finanzielle Hilfe sei hauptsächlich für die Gehälter der Hamas-Beamten bestimmt.

Katar hat auch bekannt gegeben, dass sie 100 Dollar an 50.000 arme Familien und größere Beträge an Palästinenser geben werde, die bei Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel verwundet wurden.