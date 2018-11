Israels Verteidigungsminister tritt wegen Feuerpause zurück

Israels rechtspopulistischer Verteidigungsminister Avigdor Lieberman tritt aus Protest gegen den Waffenstillstand mit der Widerstandbewegung Hamas zurück.

Die am Dienstag unter Vermittlung Ägyptens getroffene Vereinbarung sei "eine Kapitulation vor dem Terror", erklärte Lieberman am Mittwoch. Sein Rücktritt tritt 48 Stunden nach der Ankündigung in Kraft. Seine Partei werde aus der Regierung von Benjamin Netanjahu austreten, sagte er im Fernsehen. Damit hätte Netanjahu nur noch eine knappe Mehrheit im Parlament.

Nach der jüngsten Gewaltwelle Israels hatten die palästinensischen Widerstandsgruppen eine Feuerpause verkündet.

Die Gewalt in Nahost hatte am Sonntag den Höhepunkt erreicht, nachdem mindestens sechs Palästinenser durch israelische Luftangriffe getötet wurden.