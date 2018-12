Israelische Soldaten erschießen 2 jugendliche Palästinenser in Ramallah

Israelische Soldaten haben im Westjordanland nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Palästinenser getötet.

Mahmoud Yousef (18) und Mohammed Nahla (16) seien am Freitag nahe einem Flüchtlingslager nördlich von Ramallah während einer Demonstration von israelischen Sicherheitskräften erschossen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Israels Armee lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Beide Opfer wurden mit scharfer Munition in den Unterleib geschossen und erlagen in einem Krankenhaus in Ramallah ihren Verletzungen.

Der palästinensische Rettungsdienst sagte, dass mindestens 25 Menschen bei den Demonstrationen verletzt wurden – die meisten von ihnen durch Tränengas.

Andere palästinensische Quellen sprachen von 50 Verletzten an der Grenze des Gazastreifens, in Nablus und Hebron.

Am Freitag sind laut Angaben der israelischen Armee 40 Palästinenser im Westjordanland und in Jerusalem festgenommen worden.

Seit Ende März dieses Jahres haben sich die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. An den äußeren Bereichen des Gazastreifens gibt es seitdem immer wieder Angriffe von israelischen Soldaten auf friedliche Massenproteste der Palästinenser. Mehr als 210 Palästinenser wurden bisher teils vorsätzlich getötet, darunter auch Sanitäter, Behinderte und Kinder. Mehrere Tausend wurden verletzt.

Die Palästinenser fordern ihr „Rückkehrrecht" zu ihren Häusern und Dörfern im historischen Palästina, aus denen sie 1948 von Zionisten vertrieben worden waren. Die Orte sind nach wie vor von Israel besetzt. Eine Entschädigung blieb bis heute aus. In den letzten Monaten haben Menschenrechtsorganisationen, und auch die Vereinten Nationen, wiederholt vor den Folgen des humanitären Missstandes in Gaza durch die israelische Verriegelung gewarnt.

Die etwa zwei Millionen Einwohner leben heute in Armut und sind auf Hilfen aus dem Ausland angewiesen. Viele haben ihre Häuser durch israelische Bombenangriffe verloren. Im Gazastreifen fehlt es an allem – egal ob Essen, Wasser oder Baumaterial.