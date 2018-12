Sohn von Benjamin Netanjahu: Kein Frieden in Israel bis alle Muslime gehen

Der 27-jährige Sohn vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat mit einem islamfeindlichen Facebook-Post für Empörung gesorgt.

Jair Netanjahu forderte am Donnerstag per Facebook alle Muslime zum Verlassen Israels auf. Es gebe nur zwei Optionen für Frieden in Israel, schrieb er. „Entweder, alle Juden verlassen Israel, oder alle Muslime gehen. Ich ziehe die zweite Option vor."

Nach der heftigen Kritik, die er für die Aussagen erntete, legte Netanjahu nochmals verbal nach: „Warum sind die Menschen, die seit Jahren dazu aufgerufen haben, die Siedler zu evakuieren und einen palästinensischen Staat frei von Juden zu schaffen, durch diesen Beitrag geschockt?"

Das Online-Netzwerk löschte die Kommentare und blockierte seine Seite für 24 Stunden, wie Netanjahu am Sonntag über Twitter mitteilte. Er warf Facebook vor, eine „Gedankendiktatur" zu errichten.

Bereits im Mai hatte Netanjahu mit einer „Story" auf seinem Instagram-Account für einen Skandal gesorgt, als er ein Bild von einer Türkei-Flagge mit der Aufschrift „F*ck Turkey" veröffentlichte. Dabei benutzte er den Halbmond als „C".

Im Januar waren zudem Videoaufnahmen in die Öffentlichkeit geraten, die ihn und seine Freunde aus der Upperclass in einem Stripclub in Tel Aviv zeigen – wahrscheinlich auf Kosten der Steuerzahler. Im Video prahlt er, dass sein Vater einen umstrittenen Gas-Deal durchgesetzt habe.

Doch Jair ist nicht der einzige in der Netanjahu-Familie, der in Skandale verwickelt ist. Sein Vater und seine Mutter sind derzeit durch eine Bestechungsaffäre belastet. Anfang diesen Monats hatte die israelische Polizei daher empfohlen, diesbezüglich eine Anklage gegen Benjamin Netanjahu und seine Frau Sara zu erheben.