Israel: Vorgezogene Parlamentswahl Anfang April

In Israel sollen im April vorgezogene Wahlen stattfinden. Ein Sprecher von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Montag via Twitter, die Spitzen der Koalition hätten sich bei einem Treffen einstimmig darauf geeinigt, das Parlament aufzulösen und Anfang April Wahlen anzusetzen.

Die konservative Koalition Netanjahus ist wegen eine Wehrpflichtgesetzes zerstritten.

Turnusmäßig steht erst Ende 2019 die nächste Parlamentswahl an. Allerdings wurde seit Monaten in Israel über vorgezogene Wahlen spekuliert.

Die Mehrheit des Regierungsbündnisses war nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Avigdor Liebermann und dem Rückzug seiner Partei aus der Koalition im November auf ein Mandat geschrumpft.