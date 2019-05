PKK-Präsenz im irakischen Sindschar bedroht Rückkehr von Jesiden

Die PKK-Bedrohung im nordirakischen Sindschar hindert die Jesiden an der Rückkehr in ihre Heimat, von der sie durch Daesh vertrieben wurden. Dies sagte Bezirks-Gouverneur Mahma Khalil am Montag. Er forderte die irakische Regierung dazu auf, gegen die Terrorgruppe vorzugehen und für Sicherheit und Stabilität in der Region zu sorgen.

Die Gräueltaten der PKK in den von ihr kontrollierten Gebieten stellten ein großes Hindernis für die Jesiden dar, die immer noch größtenteils in Flüchtlingslagern lebten, so Khalil.

Mitte 2014 gelang es der PKK, unter dem Vorwand die Jesiden vor der Terrororganisation Daesh zu schützen, in Sindschar Fuß zu fassen. Seitdem nutzt die PKK die Region als Basis und baute dort neue Befehls- und Verwaltungsstrukturen auf.

Die Türkei hatte Bagdad daher bereits mehrmals aufgefordert, die PKK-Terroristen aus Sindschar zu vertreiben, um die Sicherheit beider Länder zu gewährleisten und die territoriale Integrität des Iraks zu stärken. Man werde ansonsten nicht davor zurückschrecken, im Alleingang gegen die Terrorbedrohungen in Sindschar vorzugehen.

„Die volle Autorität und Kontrolle des Iraks über Sindschar ist nicht nur für die Türkei von Bedeutung, sondern auch für die territoriale Integrität, Sicherheit und Stabilität im Irak", sagte der türkische Botschafter in Bagdad, Fatih Yıldız, gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) in der nordirakischen Provinz Mossul. Auch die Autonome Region Kurdistan hatte zuvor die PKK-Aktivitäten in Sindschar für inakzeptabel erklärt und die Terroristen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

Die Türkischen Streitkräfte (TSK) führen regelmäßig mit der Führung in Bagdad abgestimmte Einsätze gegen die PKK im Nordirak durch.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.