Syrien: Opposition schießt Regimeflugzeug über Idlib ab

In der umkämpften Provinz Idlib im Nordwesten Syriens haben Oppositionelle einen Kampfjet des Regimes von Baschar al-Assad abgeschossen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, das Flugzeug sei am Mittwoch von Raketen getroffen worden, die die Opposition abgefeuert habe.

Muhammad Rashid von der Gruppe Jaysh al-Nasr, einer Fraktion der Nationalen Befreiungsfront in Idlib, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu, dass der Jet vom Typ Suchoi-22 beim Angriff auf die Stadt al-Tamanah von Flugabwehrraketen getroffen worden sei. Der Pilot des Flugzeugs, der sich mit einem Fallschirm rettete, sei dort anschließend lebend gefangen genommen worden.

Die syrische Nachrichtenagentur Sana behauptete hingegen, die Maschine sei in der Provinz Homs gestartet und nahe der Stadt Chan Scheichun abgeschossen worden. In Richtung dieser Stadt rücken derzeit die Truppen von Machthaber Assad vor.

Ein Kommandeur der Opposition sagte Reuters, die Stadt, die seit 2014 unter Kontrolle der Opposition steht, sei „in großer Gefahr". Die Assad-Armee hatte vor etwa drei Monaten ihre Offensive gegen die letzte größere Oppositions-Enklave im Nordwesten begonnen. Am Wochenende eroberten sie die strategisch wichtige Stadt Al-Hobeit. Sie gilt als Zugang zum südlichen Teil der Provinz Idlib, zur wichtigen Autobahn zwischen der Hauptstadt Damaskus und Aleppo sowie zu Chan Scheichun.

Nach ihrer Vertreibung aus anderen Landesteilen kontrollieren die Oppositionellen noch den größten Teil Idlibs und Gebiete in den Provinzen Aleppo, Hama sowie Latakia. Außerdem harren kleinere Oppositionseinheiten im Südosten Syriens an der Grenze zu Jordanien aus. Durch den Vormarsch der Regimetruppen auf Chan Scheichun droht die Einkreisung der letzten Oppositionsenklave in Hama, zu der auch die Ortschaften Morek, Kafr Seita und Latamne gehören.

Chan Scheichun war im Jahr 2017 Ziel jenes Giftgasangriffes, der US-Präsident Donald Trump veranlasste, einen Raketenangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt zu befehlen, von dem aus der Angriff gestartet wurde. Die Vereinten Nationen machten nach einer Untersuchung das syrische Militär für den Giftgaseinsatz verantwortlich. Das Regime in Damaskus weist die Vorwürfe zurück.