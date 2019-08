Hisbollah meldet zwei Drohnen über Beirut

Über der libanesischen Hauptstadt Beirut ist nach Angaben der schiitischen Hisbollah-Bewegung eine Drohne abgestürzt.

Eine zweite sei explodiert, sagte ein Hisbollah-Sprecher in der Nacht zum Sonntag. Libanesische Sicherheitskräfte riegelten das Gebiet ab. Unklar war zunächst, wer die Drohnen betrieben hatte.

Israel hatte in der Nacht nach eigenen Angaben iranische Kämpfer in Syrien angegriffen, um angeblich einen von iranischen Kämpfern geplanten Angriff mit "Killerdrohnen" auf israelisches Gebiet abzuwehren. Die Hisbollah-Bewegung kämpft in Syrien ebenso wie iranische Truppen an der Seite von Machthaber Baschar al-Assad.

Israel und der Libanon befinden sich offiziell bis heute im Kriegszustand. Israel dringt regelmäßig mit Drohnen oder Flugzeugen in den Luftraum des Nachbarlandes ein.