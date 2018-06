911 km lange Sicherheitsmauer an syrischer Grenze voraussichtlich im Frühjahr fertiggestellt

Die Sicherheitsmauer, die die Türkei entlang ihrer 911 Kilometer langen Grenze mit Syrien errichtet, wird voraussichtlich im Frühjahr fertig gestellt. Nach der Fertigstellung wird die befestigte Mauer eine wichtige Rolle bei der Abwehr von äußeren Bedrohungen spielen.

Die staatliche Wohnungsbaubehörde (TOKİ) stellte bereits einen 781 Kilometer langen Abschnitt der Mauer fertig und wird den Bau der verbleibenden 131 Kilometer voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beenden. Die fertige Grenzmauer wird dann die drittlängste der Welt sein.

Um die Bedrohung an den Grenzen zum kriegszerstörten Syrien zu mildern, richtet die Türkei ihren Fokus verstärkt auf Sicherheitsvorkehrungen in den angrenzenden Regionen. Nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien erlangte die syrischen PKK-Ableger PYD/YPG die Kontrolle über weitreichende Gebiete im Norden Syriens – von dort wird die Türkei immer wieder bedroht, außerdem gelangen Waffen über Nordsyrien in die Türkei, wo sie dann von der PKK gegen Türkische Streitkräfte eingesetzt werden.

Als Antwort darauf hat die Türkei im Jahr 2015 die Zahl der Beobachtungstürme an der Grenze erhöht, um so illegale Grenzüberquerungen und die Einschleusung von Terroristen sowie Waffen zu verhindern. Im darauffolgenden Schritt beschloss Ankara, eine Grenzmauer zu errichten, um die Kontrolle und Sicherheit an den Grenzen zu Syrien auf ein Maximum zu heben.

Die Mauer wird hinter Minenfeldern und tiefen Gräben gebaut und mit Stacheldraht und Stahlzäunen verstärkt. Soldaten überwachen das Gebiet von Wachtürmen entlang der Grenzmauer, während gepanzerte Militärfahrzeuge rund um die Uhr patrouillieren.

Zusätzlich werden 472 Kilometer der Grenze in der Nacht ausgeleuchtet, um Schmuggel und terroristische Aktivitäten zu verhindern.

Die Grenze wird rund um die Uhr überwacht – zum Einsatz kommen neben Sicherheitskräften auch mit Kameras ausgestattete Drohnen. Laut behördlichen Angaben hat der Bau der Mauer illegale Überquerungen weitgehend verhindert.

Die Beobachtungstürme entlang der Grenzmauer sind Berichten zufolge 10 Kilometer voneinander entfernt, in Jedem der Türme seien 10 Soldaten stationiert. Es sind insgesamt 21 solcher Türme geplant.