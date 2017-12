Präsident Erdoğan: UN-Abstimmung war Lektion für USA

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kritisierte am heutigen Freitag nochmals die Entscheidung der USA, die Botschaft nach Jerusalem zu versetzen und wertete die UN-Resolution als seinen großen Erfolg.

Die Abstimmung der UN-Generalversammlung zeige erneut, dass die Struktur des UN-Sicherheitsrates problematisch ist.

Bei einem Treffen mit den Provinzvorsitzenden der AK-Partei in Istanbul, sagte Erdoğan, die von der USA gezeigte Haltung im Vorfeld der Abstimmung zur Resolution der UN-Generalversammlung werde in der Geschichte der Demokratie als eine bedauernswerte Entscheidung in Erinnerung bleiben.

Er merkte an, dass die Länder, die sich bei der Abstimmung enthielten, höchstwahrscheinlich gegen die US-Entscheidung gestimmt hätten – wenn es keine Bedrohungen aus dem Weißen Haus gegeben hätte. „Bis zum letzten Moment haben wir 160 bis 190 Stimmen dafür erwartet, aber das Weiße Haus startete Telefonate und fing an diese Länder nacheinander zu bedrohen".

„Die UN-Generalversammlung (UNGA) hat eine ehrliche Haltung gezeigt, indem sie trotz der Drohungen die Resolution mit 128 gegen 9 Stimmen akzeptierte", fügte der Präsident hinzu.

Am Donnerstagmorgen hatte Erdoğan die Welt dazu aufgerufen, sich bei der UN-Abstimmung nicht von US-Präsident Donald Trump „kaufen" zu lassen.