Sotschi: Nächste Etappe vom Syrien-Kongress Ende Januar

Die nächste Etappe zum Kongress der Völker Syriens soll vom 29. bis 30. Januar in der russischen Stadt Sotschi stattfinden. Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Freitag unter Berufung auf das Außenministerium Kasachstans.

In der kasachischen Hauptstadt Astana fanden hierzu zuletzt mehrere Treffen auf Präsidenten- und Außenminister-Ebene statt. Russland, Iran und die Türkei bilden hier die Garantstaaten.

Russland hatte in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Iran und der Türkei die Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana ins Leben gerufen. Diese schreiten aktuell schneller voran als der Genfer Friedensprozess unter Führung der UN. Diese soll eine politische Lösung des Krieges in Syrien ermöglichen. Geplant sind Diskussionen über eine neue Verfassung Syriens und über Wahlen.

Bei dem Syrien-Konflikt wurden laut UN-Berichten mehr als 250.000 tausend Menschen getötet. Millionen Menschen wurden vertrieben und mussten aus ihren Heimatstädten oder gar aus ihrem Land flüchten. Das „Syrische Zentrum für Politikforschung" schätzt die Zahl der Todesopfer auf mehr als 470.000. Auch wurden während dem Bürgerkrieg Hunderte Schulen, Krankenhäuser und Gebetsstätten zerstört.