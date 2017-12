Zur Abschiebung: Israel nimmt türkische Staatsbürger wieder fest

Drei türkische Staatsbürger, die am Freitag an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem inhaftiert und kurz darauf wieder freigelassen worden waren, wurden am Sonntag von israelischen Sicherheitskräften erneut festgenommen. Die Touristen warteten nun auf ihre Abschiebung in die Türkei, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Zwei der türkischen Staatsbürger - Abdullah Kızılırmak und Mehmet Kargılı - werden beschuldigt, „die israelische Polizei geschlagen und Widerstand geleistet" zu haben.

Der dritte Freigelassene, Adem Koç, wird wegen „Störung der öffentlichen Ordnung und Teilnahme an einer illegalen Demonstration" angeklagt.

Augenzeugen zufolge hielt die israelische Polizei die türkische Gruppe davon ab, die Al-Aqsa Moschee zu betreten – auch Kinder sollen in der Gruppe gewesen sein. Einige in der Gruppe trugen T-Shirts mit der türkischen Flagge und einen Fez.

Laut Augenzeugen haben die israelischen Streitkräfte der Gruppe befohlen, die oben genannten T-Shirts auszuziehen, um zur Moschee durchgelassen zu werden, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Israel hatte 1967 während des Sechs-Tage-Kriegs den arabisch geprägten Ostteil der Stadt erobert und später annektiert. Seitdem wird Jerusalem von Israel als ungeteilte Hauptstadt beansprucht. Dieser Anspruch wird jedoch international nicht anerkannt. Gemäß dem Abkommen des Oslo-Friedensprozesses müssen Palästinenser und Israelis gemeinsam über den Endstatus von Jerusalem entscheiden.

Der Status von Jerusalem ist aktuell eine der größten Streitpunkte im israelisch-palästinensischen Konflikt.