Erdoğan: Die Türkei möchte gute Beziehungen mit der EU und den Mitgliedstaaten

Ankara wolle und habe keine Probleme „mit Berlin, Amsterdam oder Brüssel", sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan gegenüber den Journalisten, die ihn während seiner Reise vom Tschad nach Tunesien im Präsidentenflugzeug begleiteten. Es könnten bald offizielle Besuche bei EU-Mitgliedstaaten abgehalten werden, da es positive Signale für eine Erleichterungen der angespannten Beziehungen zwischen Ankara und den EU-Ländern gebe.

„Ich sage es immer wieder: Unser Ziel ist es, Feinde zu minimieren und Freunde zu gewinnen. Wir haben keine Probleme mit Deutschland, den Niederlanden oder Belgien. Im Gegenteil: Die politischen Führer dort sind alte Freunde", sagte der Präsident als Antwort auf eine Frage zu den jüngsten Äußerungen des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel und des niederländischen Premierministers Mark Rutte. Beide hatten angekündigt, die Beziehungen zur Türkei wieder antreiben zu wollen.

Mark Rutte hatte am 23. Dezember gemeint, dass die „abgekühlten Beziehungen" zwischen den Niederlanden und der Türkei behoben werden sollten. „Ich denke, es wäre gut, wenn sich die Beziehungen zur Türkei verbessern würden. Die Türkei ist ein NATO-Partner", so Ruth gegenüber der niederländischen Tageszeitung „De Telegraaf" in einem Interview.

Auch Außenminister Gabriel hatte deutliche Worte für eine Neubelebung der deutsch-türkischen Beziehungen verloren, es würden Schritte in die richtige Richtung unternommen. Dies sei vor allem der Freilassung deutscher Staatsangehörige aus der Untersuchungshaft zu verschulden.

Auf der anderen Seite sind die Beziehungen zwischen Ankara und seinen EU-Verbündeten insbesondere nach dem Putschversuch vom 15. Juli im vergangenen Jahr angespannt. Ankara beklagte sich mehrfach über mangelhafte Unterstützung gegen die Vereinigungen der Gülenisten Terrorgruppe (FETÖ) und ihren Mitgliedern - von denen viele in Europa Asyl ersucht haben. Darüber hinaus hat die weitgehende Toleranz gegenüber den Aktivitäten von PKK-Sympathisanten dazu geführt, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Ankara und seinen europäischen Verbündeten nach wie vor beschädigt ist.

Erdoğan erklärte zudem, dass er vor kurzem auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen mit einigen EU-Staats- und Regierungschefs über die Abstimmung in Jerusalem gesprochen habe. Dort hätte sein Vorstoß breite Unterstützung erfahren.

Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Sudan und Tschad

Im Tschad und in Tunesien seien mehr als ein Dutzend Abkommen zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Bildung und Landwirtschaft unterzeichnet worden – es gebe viele Investitionspläne.

„Wir haben zusammen mit dem Sudan beschlossen, einen hochrangigen strategischen Rat zu errichten. Dieser ist für beide Staaten wichtig", sagte Erdoğan und betonte die strategische Bedeutung des Sudan innerhalb des afrikanischen Kontinents. Der Sudan besitze ein großes Territorium und beherberge fast 40 Millionen Menschen.

Er erwähnte auch die freundliche Herangehensweise des sudanesischen Volkes gegenüber der türkischen Delegation - es sei aufregend, eine solche Dynamik wahrzunehmen.

Für die Zukunft seien einige neue Projekte geplant, so sei beispielsweise eine Zusammenarbeit zwischen türkischen und sudanesischen Universitäten bereits in Planung. Das derzeitige Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar sei nicht genug und müsse auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar erhöht werden, sagte der Präsident - man wolle türkische Unternehmen dazu ermutigen, die Investitionen im Sudan zu erhöhen. Die sudanesische Regierung habe daher auf der Insel Suakin den Zugang für türkische Unternehmen geöffnet – dadurch soll die Entwicklung und Revitalisierung der Region vorangetrieben werden.

Hinsichtlich den Beziehungen zum Tschad sagte Erdoğan, dass sieben Abkommen unterzeichnet worden seien. Darüber hinaus habe die Regierung von Tschad die Verwaltung der an die FETÖ angeschlossenen Schulen an die türkische Maarif-Stiftung übergeben.

Außerdem sei der Vorsitzende des Rates für religiöse Angelegenheiten darum gebeten worden, sich um die Ausbildung der Geistlichen im Tschad zu kümmern. Darüber hinaus würden weitere Schritte unternommen, um die Zusammenarbeit noch weiter zu stärken. Geplant sei unter anderem ein türkisches Kulturzentrum auf einem von den tschadischen Behörden zugewiesenem Grundstück. Der „Türkische Kulturkomplex D'Jamena" werde „ein vorbildhaftes Projekt für Afrika sein".

Gesetzliches Dekret betrifft nur Aktionen vom 15. bis 16. Juli

Hinsichtlich der Frage zum neuen Dekret bezüglich der terroristischen Handlungen während des Putschversuches vom 15. Juli sagte der Präsident: „Es ist klar, worum es bei dieser Anpassung geht. Daher gab es auch früher vier Anpassungsdekrete, die diese Klausel enthalten. Wie kann es sein, dass bis heute niemand etwas über diese Anpassungen ein Wort verloren hat?"

Die neue Verordnung ist über das Wochenende veröffentlicht worden, es diktiert, dass alle offiziellen und inoffiziellen Personen, die sich im Namen des Widerstandes gegen den Putschversuch vom 15. Juli erhoben haben, nicht der Verurteilung unterliegen können - weder heute noch in Zukunft.

Das Dekret war Seitens der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) scharf kritisiert worden, die im Anschluss der Bekanntgabe des Dekrets eine außerordentliche Sitzung einberief, um das Thema intern zu diskutieren.

Der Präsident reagierte sowohl auf die Aussagen der Opposition als auch auf die Forderung des ehemaligen Präsidenten Abdullah Gül nach einer Revision des Dekrets, die seiner Meinung nach zu rechtlichen Problemen führen könnte. Erdoğan unterstrich, dass das Dekret nur Maßnahmen vom 15. bis 16. Juli umfasse.

Das Dekret sei „sehr deutlich" formuliert sagte der Präsident. Er fügte hinzu, dass eine erneute Revision in Zukunft nicht ausgeschlossen werde – falls Probleme entstehen sollten und es eine Notwendigkeit dazu gebe. Weitere gesetzliche Verordnungen zur Beschleunigung des Gesetzgebungsprozess müssten noch im Parlament diskutiert und genehmigt werden.