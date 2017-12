US-Botschaft in Ankara: Visa-Dienste in der Türkei wiederaufgenommen

Die US-Botschaft in Ankara kündigte am Donnerstag die vollständige Wiederaufnahme der Visa-Dienste in der Türkei über ihren offiziellen Twitter-Account an. Somit scheint die Visa-Krise zwischen den beiden Ländern vorerst beendet.

Das US-Außenministerium sei zuversichtlich, dass sich die Sicherheitslage soweit verbessert habe, so dass „Visa-Dienste in der Türkei vollständig wiederaufgenommen werden können".

Die Erklärung der Botschaft kam für viele überraschend, da in den vorherigen Aussagender Januar 2019 als Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Visadienste genannt worden war.

Am 8. Oktober hatte die US-Botschaft in Ankara alle Visavergaben an türkische Bürger eingefroren. Kurz darauf stoppte auch die türkische Botschaft in Washington ihrerseits die Vergabe von neuen Visa an US-Bürger.

Grund für den Stopp der Visavergabe war die Verhaftung von Metin Topuz, einem türkischen Angestellten der US-Botschaft. Topuz wird verdächtigt mit der Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) verbunden zu sein. Die FETÖ wird für den Putschversuch des letzten Jahres verantwortlich gemacht.