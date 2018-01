Erste Auslandsreise 2018: Erdoğan trifft sich mit Macron

Präsident Recep Tayyip Erdoğan werde bei seinem Besuch in Paris am Freitag über regionale und bilaterale Fragen mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron diskutieren. Dies gab Präsidentensprecher Ibrahim Kalın in einer schriftlichen Erklärung bekannt.

„Während des Besuchs werden die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU, sowie regionale Fragen, insbesondere Jerusalem, Syrien, Irak und der Kampf gegen den Terrorismus, diskutiert", hieß es.

Erdoğans Besuch werde dazu dienen, die Zusammenarbeit mit Frankreich zugunsten der Türkei und der gesamten Region weiter voranzutreiben. „Frankreich ist ein wichtiger Handels- und Wirtschaftspartner, ein wichtiger Verbündeter", sagte Kalın.

„Unsere tief verwurzelten Beziehungen werden durch Großprojekte in einer breiten Palette von gemeinsamen Investitionen (…) weiter verstärkt. Die in Frankreich lebenden 700.000 Türken fungieren als eine Brücke zwischen unseren Ländern", fügte er hinzu.