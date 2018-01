Außenminister Çavuşoğlu: „Türkei hat kein Problem mit Deutschland“

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte in einem am Montag veröffentlichten Interview, dass er im neuen Jahr eine Verbesserung der Beziehungen mit Deutschland erwarte.

„Die ersten drei Quartale von 2017 waren nicht wirklich gut, aber wir haben seit dem Fortschritte gemacht", so Çavuşoğlu im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

„Ich denke beide Seiten sind dazu bereit, die Beziehungen zu normalisieren." Er erwarte daher „ein viel besseres Jahr."

Es gebe keine Probleme Seitens der Türkei – andersrum sei dies jedoch nicht der Fall. Deutschland lasse keine Möglichkeit aus die Türkei anzugreifen. „Wieso sollte ich ein Problem mit Deutschland haben? Ich erwarte noch immer eine ehrliche Antwort auf meine Frage, wieso Deutschland ein Problem mit der Türkei hat.", sagte der Außenminister und fügte hinzu: „Bisher habe ich noch keine Antwort bekommen."

Er hob zudem den Trend zum Türkei- und Erdoğan-Bashings hervor, das seiner Meinung nach in Deutschland mittlerweile weit verbreitet sei. Dies könne nicht gerade als hilfreich erachtet werden. „Ich denke, dass es dem Präsidenten egal ist - es beeinflusst jedoch die bilateralen Beziehungen. Es schürt den Hass auf beiden Seiten."

Deutschland müsse dies verstehen: „Wenn Deutschland sich einen Schritt auf uns zubewegt, geht die Türkei zwei Schritte auf Deutschland zu. Das ist keine Schwäche, das kommt von Herzen", erklärte Çavuşoğlu. Doch falls Deutschland die Türkei bedrohe, werde die Türkei entsprechend reagieren, sagte er bezüglich den Auftrittsverboten von türkischen Ministern in Deutschland.

Zu der Behauptung von Außenminister Sigmar Gabriel, dass die Türkei „politische Geiseln" halte erwiderte er: „Wir haben der deutschen Regierung gesagt, dass dies nicht zutrifft. Wieso sollten wir diese Personen inhaftieren? Damit wir etwas von Deutschland bekommen? Nein." Diese Aussagen seien „falsch und populistisch" - und dem Wahlkampf verschuldet gewesen.

Weiterhin ist der größte Streitpunkt zwischen Deutschland und der Türkei die andauernde Untersuchungshaft des „Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. „Auch ich bin nicht sehr glücklich darüber, dass es noch immer keine Anklage gibt", sagte Çavuşoğlu. „Aber wir können die Justiz nur dazu ermutigen, den Prozess zu beschleunigen. Das haben wir bereits getan." Die Vorwürfe gegen Yücel seien „sehr ernst". Die Ermittlungen in dem komplexen Fall dauerten noch an. Dies dürfe nicht als etwas Persönliches verstanden werden.

Yücel sitzt seit Februar wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft und hat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg Beschwerde eingelegt. Çavuşoğlu sagte auf die Frage, ob die Türkei Yücel freilassen würde, sollte der EGMR eine solche Entscheidung fällen: „Das liegt natürlich an der Justiz, aber wir haben die Entscheidungen des Gerichts in Straßburg immer umgesetzt." Er erwarte daher „natürlich" auch eine Umsetzung im Fall Yücel.

Çavuşoğlu kritisierte die Bedeutung, die dem Fall Yücel in Deutschland beigemessen wird. „Wer auch immer in der Türkei inhaftiert wird oder dort Probleme hat, wird in Deutschland zum Helden. Warum? Ist Deutschland der größte Verteidiger der Menschenrechte in der Welt? Nein. Ich kann Ihnen Tausende Beispiele von Menschenrechtsverletzungen in Deutschland geben."

Seine Regierung erwarte von Deutschland, «die Türkei als gleichwertigen Partner zu betrachten».

Gabriel hat kürzlich vorgeschlagen, eine mögliche Brexit-Vereinbarung könnte Vorbild für eine EU-Vereinbarung mit der Türkei statt einer Mitgliedschaft sein. Çavuşoğlu betonte, die Türkei strebe weiter eine Vollmitgliedschaft an. „Es gibt nur wenige Länder wie Deutschland, Österreich und neuerdings Dänemark, die gegen unsere Mitgliedschaft sind", sagte er. „Wenn die EU entscheidet, dass sie die Türkei nicht aufnimmt, dann ist das Sache der EU. Aber ich sehe viele Länder, die immer noch für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei sind."

Warnungen, in der Türkei sei die Demokratie in Gefahr, wies der Minister als unbegründet zurück. Er räumte aber ein, dass der Putschversuch und das anschließende Durchgreifen des Staates im Ausnahmezustand „das Bild der Türkei beschädigt" habe. Der Ausnahmezustand richte sich aber nur gegen Terrororganisationen. 2Sie können die Türkei nicht wegen des Ausnahmezustands als Diktatur bezeichnen. Die Türkei hält demokratische und faire Wahlen ab, besser als viele andere europäische Länder."

Çavuşoğlu wies auch auf die Erwartungen der Türkei bezüglich den Umgang mit terroristischen Organisationen - wie die Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) und PKK Seitens der Bundesrepublik hin.

Deutschland dürfe kein Zufluchtsort für Unterstützer der FETÖ und PKK sein. Man müsse sich gegenseitig respektieren und man erwarte, dass die Türkei als ein ebenbürtiger Partner angesehen werde.