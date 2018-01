Gabriel und Çavuşoğlu treffen in Goslar

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel empfängt am Samstag seinen türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu in seiner Heimatstadt Goslar.

Die Einladung ist nach Darstellung des Auswärtigen Amtes Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in «ein besseres Fahrwasser» zu bringen. Bei den Gesprächen soll es den Angaben zufolge auch um schwierige Themen gehen, etwa um den Fall des in der Türkei inhaftierten «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel sowie um weitere Haftfälle.

Vor dem Besuch hatte Çavuşoğlu für einen «Neustart» im schwer belasteten Verhältnis zu Deutschland geworben. Deutschland und die Türkei sollten ihre Beziehungen, «wie schon seit 300 Jahren, in Freundschaft und Zusammenarbeit» fortführen, schrieb Çavuşoğlu in einem Gastbeitrag für die Funke-Mediengruppe. «Das geht jedoch nur, wenn wir die gegenwärtige Krisenspirale in unserem Verhältnis durchbrechen.»

Çavuşoğlus Visite ist ein Gegenbesuch. Der türkische Außenminister hatte Gabriel im vergangenen November im Urlaubsort Antalya empfangen. In Goslar wollen die beiden Minister unter anderem die Kaiserpfalz besuchen, ein Gebäudekomplex aus dem 11. Jahrhundert. Auch ein Spaziergang durch die Altstadt ist geplant.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist schon seit Monaten stark angespannt. Die Türkei beschuldigt Deutschland nicht entschieden genug gegen die Terrororganisation PKK vorzugehen.

Auch hat die Türkei des Öfteren beklagt, dass Deutschland den Erwartungen der Türkei nicht entgegenkomme. Besonders belastet wurden die Beziehungen nach dem gescheiterten Putschversuch des Gülenisten-Terrorkults (FETÖ) am 15. Juli.

Die deutsche Seite hingegen kritisiert die Verhaftungen Seitens der türkischen Behörden, unter denen sich auch deutsche Staatsbürger befinden. Zuletzt waren Peter Steudtner, Meşale Tolu und acht weitere Angeklagte aus der U-Haft freigelassen worden.

Entgegen diesen Krisenpunkten haben beide Seiten in den vergangenen Wochen ihr Interesse an einem Dialog zur Verbesserung der Beziehungen bekundet.