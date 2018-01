Gabriel und Çavuşoğlu werben für deutsch-türkischen Dialog

Außenminister Sigmar Gabriel sieht die Beziehungen mit der Türkei auf dem Weg der Besserung.

„Ich bin sehr froh, dass wir Schritt für Schritt den Dialog wieder auf eine bessere Basis bringen konnten", sagte der SPD-Politiker am Samstag bei einem Besuch seines türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Goslar.

Gabriel stellte der Türkei in Aussicht, dass die Bundesregierung die Lieferung von Minenschutz für gepanzerte Fahrzeuge in Betracht ziehen wird.

Gabriel begrüßte Çavuşoğlu als „meinen Kollegen und Freund" in seiner Heimatstadt Goslar in Niedersachsen. Der deutsche Minister war jüngst auch im Wahlkreis des türkischen Ministers in Antalya zu Gast. Çavuşoğlu sagte, Deutschland und die Türkei seien zwei Staaten, die durch Dialog und aufrichtige Kooperation ihre Schwierigkeiten überwinden könnten und wollten. Er habe ein sehr vertrauensvolles Gespräch mit Gabriel geführt, dem er für seine Aufrichtigkeit dankte.

Gabriel kündigte an, dass eine Wirtschaftskommission beider Regierungen wieder einberufen und auch der strategische Dialog beider Außenministerien wiederbelebt werden sollten. Auf eine Frage nach Yücel sagte Gabriel: „Ich kann nur sagen, dass wir über alle Themen geredet haben, auch über sehr schwierige Themen. Dazu gehört er sicher auch."

Dem Außenminister zufolge will die Bundesregierung in den nächsten Tagen sehr sorgfältig über die Lieferung von Minenschutzausrüstung für gepanzerte Fahrzeuge in der Türkei reden. Er habe keinesfalls die Frage von Rüstungsexporten an den Nato-Partner mit den Haftfällen in der Türkei verbunden. Über den konkreten Fall dieser „defensiven Schutzausrüstung" werde nun gesprochen. „Das hat nichts zu tun mit Haftfällen in der Türkei, überhaupt nichts", sagte Gabriel.

Çavuşoğlu unterstrich das Interesse seines Landes an einer Aktualisierung der Zollunion mit der Europäischen Union (EU).

Sowohl Gabriel als auch Çavuşoğlu betonten die vielfältigen gemeinsamen Interessen etwa bei der Bekämpfung der Terrororganisation Daesh.