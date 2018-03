Türkei fordert von Deutschland keine Nachsicht gegenüber den PKK-Angriffen auf Moscheen walten zu lassen

Nach den Brandanschlägen auf Moscheen in Berlin und Lauffen hat die Türkei die deutschen Behörden aufgefordert, die Vorfälle aufzuklären. Am Wochenende hatten PKK-Sympathisanten zwei Moscheen in Berlin und Lauffen angegriffen, wobei die Berliner Moschee durch einen Brandanschlag unbrauchbar gemacht wurde.

„Die Tatsache, dass sich die PKK zu dem Angriff auf die Moschee in Lauffen am Neckar bekannt hat und die Erklärungen zur Fortführung von Aktionen dieser Art, zeigen wieder einmal das wahre Gesicht dieser Organisation", so das Außenministerium am Montag in einer schriftlichen Erklärung. Das Außenamt forderte Deutschland erneut auf, keine Nachsicht gegenüber der als Terrororganisation eingestuften PKK walten zu lassen.

„Wir beobachten mit Sorge, dass Angriffe auf türkische Moscheen in Deutschland durch rassistische und anti-islamische Gruppen sowie die Terrororganisation PKK in letzter Zeit zugenommen haben", so das Außenministerium. Die Türkei erwarte, dass die Verantwortlichen für diese Angriffe zeitnah aufsgespürt und bestraft würden. Außerdem müssten die deutschen Behörden alle nötigen Maßnahmen ergreifen, damit sich derlei Angriffe nicht wiederholten.