Erdoğan erwägt Ausweitung der Militäroperation nach Manbidsch

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonntag die USA erneut dazu aufgerufen, die nordsyrische Stadt Manbidsch an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Sollte die USA dies nicht tun, werde die Türkei einschreiten, um die Region vom syrischen PKK-Ableger YPG zu befreien.

Wenn die Terrorgruppe YPG nicht aus Manbidsch vertrieben werde, sehe sich die Türkei gezwungen, dies mit der Unterstützung der Einheimischen zu tun, sagte Erdoğan bei einem AK-Partei-Treffen in der nördlichen Provinz Trabzon. Man habe das Ziel, den in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, in ihre Heimat zurückzukehren.

„So Gott will, werden wir Tel Rifat bald unter Kontrolle bringen und somit das Ziel der Operation erreichen." Dabei bezog sich Erdoğan auf die am 20. Januar gestartete „Operation Olivenzweig", die sich gegen den syrischen PKK-Ableger, die „Volksschutzeinheiten" (YPG) richtet. Ziel der Operation ist die Schaffung von Sicherheit und Stabilität entlang der türkischen Grenzen und der Region sowie die Beseitigung von Terroristen zum Schutz der syrischen Bevölkerung. Am 18. März war Afrins Stadtzentrum von den Terroristen befreit worden.

Die nordsyrische Stadt Manbidsch ist einer der am heftigsten diskutierten Streitpunkte zwischen Ankara und Washington.