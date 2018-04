Erdoğan nach den Tötungen in Gaza: Israel ist ein „Terrorstaat“

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Sonntag Israel als „Terrorstaat" bezeichnet. Israel richte seine Gewalt gegen wehrlose Zivilisten.

Bei einem Kongress in der südlichen Provinz Adana kritisierte Erdoğan die Aussagen vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu den Tötungen im Gazastreifen.

Am Sonntag hatte Netanjahu Erdoğan kritisiert, nachdem der türkische Präsident die Ermordung von mindestens 17 Palästinensern durch die israelische Armee verurteilt hatte. Diese hatten an überwiegend friedlichen Protesten im Gazastreifen teilgenommen. Neben den zahlreichen Toten gab es auch mindestens 1400 Verletzte - davon wiesen 758 Schussverletzungen auf, die durch scharfe Munition verursacht waren.

Netanjahu hatte die israelischen Streitkräfte zugleich als „die moralischste Armee der Welt" bezeichnet- dabei beschuldigte er das türkische Militär, Zivilisten getötet zu haben. Erdoğans Äußerungen müssten wohl als Aprilscherz gedacht sein, schrieb er bei Twitter.

„Ich muss der Welt nicht erzählen, wie grausam die israelische Armee ist. (…) Wir können sehen, wie dieser Terrorstaat handelt, indem wir uns die Situation in Gaza und Jerusalem anschauen." Netanjahu habe keinen internationalen Beistand für sein Vorgehen in Palästina so Erdoğan .

Die Türken seien keine Besatzer, sagte Erdoğan. „(...) Du bist ein Besatzer. Und gerade befindest Du Dich als Besatzer auf diesem Land. Gleichzeitig bist Du ein Terrorist." Die Türkei gehe lediglich gegen Terroristen vor und Israel sei ein „Terrorstaat".

Erdoğan erinnerte auch an die von der Türkei initiierten UN-Resolution gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA - die mit einer Stimmenmehrheit von 128-9 angenommen worden war.

„Wir werden weiterhin den israelischen Terror auf allen Plattformen offen legen", hatte Erdoğan bereits am Wochenende in Istanbul gesagt und die Ereignisse am Freitag als „unmenschlichen Angriff" beschrieben.

Zahlreiche Menschenrechtsgruppen haben die Nutzung von scharfer Munition seitens Israels gegen palästinensische Demonstranten kritisiert. Außerdem forderte UN-Generalsekretär Guterres eine unabhängige und transparente Untersuchung der Tötungen bei den Protesten im Gazastreifen.