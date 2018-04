BBC-Interview 1989: Ex-Präsident Özal kritisiert Ablehnung irakisch-kurdischer Giftgasopfer im Westen

In den seit kurzem viral gehenden Aufnahmen eines BBC-Interviews mit dem ehemaligen türkischen Präsidenten Turgut Özal aus dem Jahr 1989, kritisiert er den Westen aufgrund der Gleichgültigkeit gegenüber den kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak, die damals gegen Ende des 1. Golfkrieges von der Luftwaffe unter Saddam Hussein mit Giftgas angegriffen wurden.

Im Interview beklagt sich Özal über die Haltung der westlichen Länder, diese nähmen keinen einzigen kurdischen Flüchtling auf. Auch habe Europa dem Vorschlag, die Flüchtlingslast aus dem Irak aufzuteilen nicht zugestimmt.

„36.000 kurdische Flüchtlinge sind aus dem Irak in die Türkei gekommen. Wir helfen ihnen", so Özal. Die westlichen Vertreter und Menschenrechtler seien Angesichts der Tragödie tatenlos geblieben und hätten nicht „die kleinste Hilfe geleistet".

„Wenn sie doch so sehr dem kurdischen Problem hinterher hängen, wieso haben sie diese Menschen nicht aufgenommen?", kritisiert Özal.

Am 16. März 1988 waren gegen Ende des 1. Golfkrieges durch den irakischen Giftgasangriff auf die Nordirakische Stadt Halabdscha 3200 – 5000 Menschen - hauptsächlich Kurden - getötet worden. 7000 – 10.000 der 70.000 Einwohner der Stadt erlitten schwerere Verletzungen und wurden durch den Angriff dauerhaft geschädigt.

Unmittelbar nach dem Giftgasangriff scheiterte die Verurteilung durch den UN-Sicherheitsrat am Veto der USA und den Enthaltungen Großbritanniens, Frankreichs, Australiens und Dänemarks. Die Verurteilung seitens der USA erfolgte erst am 9. September 1988. Der Angriff wurde später vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft.