Abgeordneter Dehm zu Außenminister Maas: „gestylter Nato-Strichjunge"

Er ist ein eigenwilliger Selbstdarsteller, der seiner Partei seit Jahren zu schaffen macht: Der Linken-Abgeordnete Diether Dehm sorgt für Schlagzeilen, seitdem er in der Politik ist. Mit seiner jüngsten Äußerung über Außenminister Heiko Maas (SPD), den er als "gestylten Nato-Strichjungen" bezeichnet hat, gerät Dehm jetzt in der eigenen Partei unter Beschuss: Mitglieder fordern seinen Rauswurf, auch der Vorsitzende Bernd Riexinger geht auf Distanz.

Zwar dürfte Dehm mit seiner Einschätzung, Russland solle in der Affäre um den Nervengas-Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal nicht vorverurteilt werden, keineswegs alleine dastehen. Doch die Wortwahl des Bundestagsabgeordneten, der am Dienstag 68 Jahre alt wurde, stieß auch dem Parteichef Riexinger sauer auf. Dies sei "keine adäquate Umgangsweise und geht stark unter die Gürtellinie", sagte Riexinger zu AFP. Der Berliner Linken-Politiker Oliver Nöll verlangt sogar ein Parteiordungsverfahren mit dem Ziel, Dehm auszuschließen.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Dehm den Parteioberen der Linken Kopfzerbrechen bereitet. Denn eigenwillig ist der einstige Künstler und Liedermacher nicht nur in der Wahl seiner Worte über den Außenminister. Vor öffentlichkeitswirksamen Extratouren schreckt er nie zurück.

Als einer von wenigen deutschen Politiker besuchte er kürzlich den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in der Haft. Den am Dienstag von der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins gestellten Auslieferungsantrag gegen Puigdemont kommentierte Dehm mit den Worten: "Der letzte katalanische Repräsentant Companilys wurde von der Gestapo 1940 ausgeliefert und unter dem Franco-Regime sofort ermordet."

Mit derlei Aktionen setzt sich ein Politiker in Szene, der bei den Linken schon seit beachtlich langer Zeit eine Rolle spielt: 1998 trat er in die PDS ein, im Jahr darauf wurde er Vizechef der Partei. 2005 zog er erstmals für die Linke in den Bundestag ein - dem er seither angehört. Er wurde Chef der Unternehmer-Arbeitsgemeinschaft bei den Linken und Mitglied der "Initiative Vermögender für eine Vermögensabgabe".

Von 1966 bis 1998 war der in Frankfurt/Main geborene Dehm allerdings zunächst Mitglied der SPD. Als "Linker, Künstler, Unternehmer" bezeichnet er sich auf seiner Webseite. Dehm schrieb in den 80er Jahren Songtexte wie "1000mal berührt" für den Rockmusiker Klaus Lage, 1995 hatte sein Musical "Stars" im thüringischen Nordhausen Uraufführung.

Manch einer in der Linken hatte gehofft, mit dem politisch engagierten Kulturschaffenden vor allem beim jungen Publikum im Westen punkten zu können. Diese Erwartung hat sich wohl nicht erfüllt - nicht zuletzt wegen Dehms Hang zu Extratouren.