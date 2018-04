Ausnahmezustand zum 7. Mal um weitere drei Monate verlängert

Das türkische Parlament billigte am Mittwoch zum siebten Mal eine Verlängerung des Ausnahmezustands für weitere drei Monate.

Der Beschluss kam nach der Empfehlung des türkischen Nationalen Sicherheitsrat (MGK).

Der Ausnahmezustand war nach dem gescheiterten Putschversuch des Gülenisten-Terrorkults (FETÖ) im Juli 2016 verhängt worden. Er trat am 21. Juli für 90 Tage in Kraft und war am 11. Oktober, 3. Januar, 18. April, 19. Juli und 18. Oktober erneut verlängert worden.

Die Notstandsbefugnisse ermöglichten der Regierung, Zehntausende Putschisten und Mitglieder terroristischer Gruppen, wie der PKK und Daesh, zu verhaften.

Am 15. Juli 2016 versuchte eine Gruppe des Gülenisten-Terrorkults (FETÖ) die demokratisch gewählte Regierung der Türkei zu stürzen. Der Putschversuch wurde von loyalen militärischen Truppen, zusammen mit Polizeieinheiten und Millionen von türkischen Bürgern, verhindert. 249 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, wurden von den Putschisten getötet, während mehr als 2.000 Menschen verletzt wurden.