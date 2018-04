Griechenland: Erdoğans Friedensaufruf ein positiver Schritt

Die griechische Regierung hat am Sonntag erklärt, dass sie den Friedensaufruf von Präsident Recep Tayyip Erdoğan als einen positiven Schritt betrachte.

Erdoğans Aussagen zum „Frieden in der Ägäis" und seiner Unterstützung für den zwischenstaatlichen Dialog im Bereich der Sicherheit seien positiv aufgefasst worden, hieß es in der Erklärung des griechischen Ministerpräsidentenamtes.

Am Vortag hatte Erdoğan zum Frieden mit Griechenland aufgerufen. Er wolle keine weiteren Konflikte in der bereits angespannten Situation in der Ägäis und dem Mittelmeer..

„Wir sehen in Griechenland einen Nachbarn. Selbst wenn es einige Probleme gibt, wollen wir das alles überwinden", hatte Erdoğan in einem Interview mit dem türkischen Nachrichtensender NTV gesagt.