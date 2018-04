Erdoğan erfreut über koreanisches Gipfeltreffen zur atomaren Abrüstung

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Freude über das historische Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea am gestrigen Freitag bekundet.

Bei seinem geplanten Besuch des südkoreanisches Präsidenten Moon Jea-in in Soeul am 2. Mai wolle er über die Inhalte des Treffens sprechen, teilte der türkische Präsident via Twitter mit.

Das Treffen zur atomaren Abrüstung sei ein „historischer Schritt", der hoffentlich erfolgreich sein werde.

Laut lokalen Medienberichten hatten sich die Präsidenten von Nord- und Südkorea am Freitag auf einen kompletten Verzicht auf Atomwaffen sowie den Friedenszustand geeinigt. Dieses Abkommen war das Ergebnis eines geschichtsträchtigen Treffens zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim-Jong un im südlichen Panmunjon.

„Die beiden Länder haben den Kriegszustand auf der südkoreanischen Halbinsel offiziell für beendet erklärt und das neue Zeitalter des Friedens eingeleitet", teilte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap nach dem Treffen am Freitag mit. Sie hätten erneut das frühere Abkommen für eine atomfreie koreanische Halbinsel bestätigt.

Laut Yonhap haben sich beide Länder für Verhandlungsgespräche unter Beteiligung mehrerer Parteien ausgesprochen.