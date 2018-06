Erdoğan verurteilt Schließung von österreichischen Moscheen

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Österreichs Entscheidung Moscheen zu schließen und dutzende Imame auszuweisen scharf kritisiert. Die Maßnahmen des österreichischen Kanzlers würden die Welt in Richtung eines „Krieges zwischen Kreuz und Halbmond" führen, sagte Erdoğan bei einem Fastenbrechen in Istanbul am Samstag. „Denken Sie wir werden nicht reagieren, wenn Sie so etwas tun?", fügte der türkische Staatschef hinzu. „Wir werden etwas tun müssen", sagte er ohne konkrete Maßnahmen zu nennen. Die westliche Welt solle sich wieder zusammenraufen.

Die österreichische Regierung hatte am Freitag bekannt gegeben, dass sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hätten und sieben Moscheen schließen wollen – einer dieser Moscheen gehört zum türkisch-islamischen Kulturverein Atib.

Demnach könnten zudem 60 Imame samt ihrer Familien ausgewiesen werden – Grund sei ihre Finanzierung aus dem Ausland. Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ erklärte, es handele sich dabei um Geistliche mit Verbindungen zum türkisch-islamischen Kulturverein Atib.

„Seit 2015 gibt es das #Islamgesetz, das dem Kultusamt im Kanzleramt umfassende Möglichkeiten bietet, bei Verdacht auf Verstoß gegen das Gesetz selbst tätig zu werden u d BMI einzuschalten. Das ist unter meinen Vorgängern 3 Jahre lang nicht passiert. Jetzt ändert sich das", kündigte Kurz über Twitter an.

„Wir handeln damit entschieden und aktiv gegen Fehlentwicklungen und die Bildung von #Parallelgesellschaften - und werden das auch weiterhin tun, wenn es zu Verstößen gegen das #Islamgesetz kommt", twitterte der österreichische Kanzler.

In Österreich leben etwa 360.000 Menschen türkischer Herkunft, darunter 117.000 türkische Staatsbürger.