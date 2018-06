Yıldırım: Türkei hat „11 temporäre Militärstützpunkte“ im Nordirak

Die Türkei habe 11 temporäre Militärstützpunkte im Nordirak, sagte Ministerpräsident Binali Yıldırım bei einem live Interview am Donnerstag.

Bei dem Gespräch mit dem Nachrichtensender A Haber erklärte er, dass 400 Quadratkilometer der Region von Terroristen befreit worden sei.

Die Türkei führe Lufteinsätze bei den Kandil-Bergen durch. „Die PKK-Terroristen fliehen dann in den Iran und kommen von dort aus wieder in den Irak zurück", so Yıldırım.

Die Türkei habe kein Problem mit dem Iran während der Kandil-Operation. „Wir haben das Gebiet im nordsyrischen Afrin während der Operation Olivenzweig befreit. Wir werden das gleiche in den Kandil-Bergen tun."

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.

Als die größten Leidtragenden des ideologisierten PKK-Terrors gelten neben den türkischen Staatsbediensteten insbesondere die kurdischen und örtlichen Bevölkerungsteile in der Türkei und anderen Staaten, wo die PKK und ihre internationalen Ableger aktiv sind. Bisher forderten die Terroranschläge und Ermordungen der PKK mehr als 40.000 Todesopfer. Darüber hinaus setzte die PKK auf erpresserische Methoden, um etwa Zwangsrekrutierungen und Enteignungen durchzuführen.