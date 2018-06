Früherer CHP-Abgeordneter Eren Erdem festgenommen

Der frühere CHP-Abgeordnete, Eren Erdem, ist am Freitag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul ordnete die Festnahme von Erdem wegen „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" an.

Erdem gehörte noch vor seiner Verhaftung zu einer der Personen, die an die Disziplinarkommission der Partei weitergeleitet werden sollte. Obwohl dies in der Partei besprochen wurde, hat die CHP keine Maßnahmen gegen ihn vorgenommen.

Der ehemalige CHP-Abgeordnete versuchte zuvor, die Türkei zu verlassen, nachdem seine Partei ihn für die Wahlen am 24. Juni nicht für das Parlament nominiert hatte. Dies würde dazu führen, dass er seine Immunität verlieren würde und man ihn strafrechtlich verfolgen könne.

Er wurde am Flughafen darüber benachrichtigt, dass eine Anordnung eines Istanbuler Gerichts ihn daran hindert, das Land zu verlassen.

Laut Anadolu laufen bereits länger Ermittlungen gegen den früheren Chefredakteur der Zeitung „Karşi" wegen „Unterstützung einer Terrororganisation, ohne Mitglied zu sein". Er habe Fake News bezüglich der Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) veröffentlicht. Außerdem wird ihm vorgeworfen die Vertraulichkeit einer Ermittlung verletzt und die Identität eines geheimen Zeugen enthüllt zu haben.