UN-Generalsekretär warnt vor akuter Geldnot

Die Vereinten Nationen stecken nach Angaben von Generalsekretär Antonio Guterres in akuten Geldnöten und haben die Mitgliedstaaten aufgefordert, ausstehende Beitragszahlungen zu begleichen.

Im UN-Haushalt fehlten Ende Juni 139 Millionen Dollar, schrieb Guterres in einem Brief an die Mitglieder, der am Mittwoch verschickt wurde und der von Reuters am Donnerstag eingesehen werden konnte. Eine Organisation wie die UN sollte nicht wiederholt vor der Pleite stehen, mahnte Guterres. Das Geld sei nie zuvor so früh in einem Jahr knapp geworden.

Die UN-Vollversammlung hatte im Dezember einen Kernhaushalt von 5,4 Milliarden Dollar für 2018-2019 vereinbart. Von den 193 Mitgliedstaaten haben nach Angaben der Organisation bisher 112 ihren Anteil gezahlt. Die USA, auf die 22 Prozent des Haushalts entfallen, zahlen traditionell später im Jahr. Guterres kündigte an, Geld vor allem bei jenen Kosten zu sparen, die nicht die Mitarbeiter betreffen.