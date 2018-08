54 Deutsche dürfen nicht in die Türkei einreisen

Insgesamt 54 Deutschen ist seit Jahresbeginn die Einreise in die Türkei aus rechtlichen Gründen verweigert worden. Im vergangenen Jahr hatte es laut Angaben des Auswärtigen Amtes insgesamt 95 Fälle gegeben.

Laut Bericht der Deutschen Welle gehen diese Zahlen aus der Antwort von Staatsminister Michael Roth auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Alexander Neu hervor.

Nähere Informationen über mögliche Gründe sind aus dem Schreiben jedoch nicht zu entnehmen. Auch Personenangaben von Betroffenen fehlen.

In jüngster Vergangenheit hatte die Türkei ihren Grenzschutz verstärkt und die Bedingungen für eine Einreise verschärft, um das Eindringen von Gefährdern zu verhindern.

Im Januar hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärt, dass seit 2011 rund 5.600 identifizierte Terroristen mit ausländischen Staatsangehörigkeit abgeschoben worden seien und weiteren 54.000 die Einreise in die Türkei verboten wurde.

Durch weitreichenden Operationen der Türkei gegen die Terrororganisation Daesh im In- und Ausland wurde das Land zugleich eines der Hauptziele für die Terrorgruppe, die bis heute zahlreiche Anschläge gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten durchgeführt hat. Der bisher tödlichste Terroranschlag ereignete sich am 10. Oktober 2015 in Ankara. Bei dem Selbstmordanschlag auf eine Demonstration waren 102 Menschen getötet und 400 weitere verletzt worden.