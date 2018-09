Nach Krise: Türkei und Niederlande ernennen neue Botschafter

Die Türkei und die Niederlande haben am Freitag neue Botschafter ernannt. Dies gab das türkische Außenministerium bekannt.

Der ehemalige Abgeordnete der AK-Partei Şaban Dişli werde nach Den Haag entsandt.

Laut der Erklärung des Außenministeriums werde der niederländische Außenminister Anfang Oktober die Türkei besuchen. Der Besuch werde zur Normalisierung der Beziehungen beitragen, hieß es.

Das niederländische Außenministerium ernannte Marjanne de Kwaasteniet, die bisher als ständige Vertreterin bei der Nato in Brüssel gedient hatte, zur Botschafterin in Ankara.

Die Beziehungen waren in die Krise geraten, nachdem die Niederlande vergangenen März die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya daran gehindert hatten, in Rotterdam vor türkischen Landsleuten für die Verfassungsreform zur Einführung des Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Auch dem Flugzeug vom türkischen Außenminister Çavuşoğlu war keine Landeerlaubnis erteilt worden.

Die Türkei hatte daraufhin ihren Botschafter in Den Haag zurückgezogen, während dem niederländischen Botschafter Cornelis Van Rij die Rückreise in die Türkei untersagt wurde. Van Rij befand sich zu der Zeit in den Niederlanden zu Konsultationen. Die Niederlande zog den Botschafter offiziell im Februar 2018 zurück.

Am 20 Juli haben die Türkei und die Niederlande beschlossen, ihre bilateralen Beziehungen zu normalisieren und die formellen diplomatischen Beziehungen wieder herzustellen.