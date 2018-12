G20-Gipfel: Erdoğan trifft sich mit Rutte und Xi

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich am Freitag am Rande des G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mit den niederlaendischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen.

Das Treffen mit Rutte fand unter Ausschluss der Medien statt und dauerte fast eine Stunde. Die Sitzung mit seinem chinesischen Amtskollegen dauerte etwa 30 Minuten.

Bei den Treffen waren auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, Sprecher des Präsidenten Ibrahim Kalın, sowie Finanzminister Berat Albayrak und weitere Minister anwesend.

Der zweitägige G20-Gipfel hat am Freitag begonnen und wird am Samstag mit einer Abschlusserklärung beendet. Es gibt aufgrund der zahlreichen Streitthemen in diesem Jahr Bedenken, ob es überhaupt zu einer Erklärung kommen wird.