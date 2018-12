Erdoğan und Trump treffen sich bei G20-Gipfel in Argentinien

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Argentinien zum zweiten Mal mit seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump getroffen.

Das 50 minütige Treffen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

„Wir hatten die Gelegenheit, den laufenden Prozess in Nordsyrien mit den USA zu besprechen. Wir haben die Lage in Manbidsch, Idlib und die Terrorgruppen in Nordsyrien mit US-Präsident Donald Trump diskutiert", sagte Erdoğan am Samstag.

Vor seinem Treffen mit Trump, kam Erdoğan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammen.

„Unsere Gespräche bezüglich TurkStream sind von grosser Bedeutung", so Erdoğan nach dem Treffen mit Putin.

Die „TurkStream"-Pipeline ist eine Exportgas-Pipeline, die sich über das Schwarze Meer von Russland in die Türkei erstrecken wird - bis an die Landesgrenzen und auch darüber hinaus.

Putin habe bei den bilateralen Gesprächen die teilweise Abschaffung der Visumpflicht zwischen der Türkei und Russland zugestimmt, so Erdoğan.

Es wurde erwartet, dass sich Erdoğan mit der britischen Ministerpräsidentin Theresa May treffen werde.

Am Tag zuvor hatte sich Erdoğan mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Präsidenten Chiles Sebastian Pinera getroffen.