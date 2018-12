Merkel reist zur Trauerfeier für Ex-US-Präsident Bush nach Washington

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist zur Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush nach Washington.

Merkel habe ihren Terminkalender geändert, um am Dienstag nach Washington fliegen zu können, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Unmittelbar nach der Trauerfeier am Mittwoch wird sie nach Berlin zurückkehren. Die wöchentliche Kabinettssitzung am Mittwoch findet nicht statt.

Bush, der von 1989 bis 1993 US-Präsident war, war am Freitag im Alter von 94 Jahren im texanischen Houston gestorben. In ihrem Kondolenzschreiben habe die Kanzlerin ihre "Hochachtung vor seinem langen erfüllten Leben" zum Ausdruck gebracht, sagte Seibert. Sie empfinde "tiefe Dankbarkeit", dass Bush die Sehnsucht der Deutschen nach Vereinigung erkannt und verstanden habe und ihnen dabei geholfen habe, "den Weg in die Wiedervereinigung zu gehen".

Die mehrtägigen Trauerfeiern für Bush beginnen am Montag. Am Nachmittag (17.30 Uhr MEZ) wird sein Sarg auf Wunsch von Präsident Donald Trump mit dem Präsidentenflugzeug Air Force One in Houston abgeholt und nach Washington gebracht. Bis Mittwoch soll Bushs Sarg dann in der Rotunde des Kapitols in Washington aufgebahrt werden, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Ehrbezeugung zu geben.

Für Mittwoch ordneten die US-Behörden eine eintägige Staatstrauer zu Bushs Ehren an. An der nationalen Trauerfeier in der Kathedrale von Washington wollen auch Trump und seine Frau Melania teilnehmen. Dazu werden neben Merkel noch dutzende andere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.