Nach Protesten: Erdoğan besorgt über Chaos in Paris

Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte am Samstag bei einer Veranstaltung in Istanbul, dass er das Chaos, das durch die Proteste der „Gelbwesten" und die hart durchgreifenden Polizisten in ganz Europa, besonders in Paris, mit Besorgnis verfolge. Dies ist das erste Mal, dass sich Erdoğan zu den Ereignissen in Frankreich direkt äußert.

Der Präsident sagte, dass er gegen das durch Demonstranten verursachte Chaos sowie gegen den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt der französischen Polizei sei.

„Diejenigen, die Feindseligkeit gegen Flüchtlinge und Islamophobie provozieren, sind in ihre eigene Falle geraten."

„Die Mauern der Sicherheit und Wohlergehens, die sie so sehr schätzen, werden von ihren eigenen Bürgern erschüttert, nicht von Flüchtlingen oder Muslimen", so Erdoğan.

Mehr als tausend französische Staatsbürger sind am Samstag bei ihren Protesten gegen festgenommen worden.

In den letzten drei Wochen hatten sich Tausende Demonstranten der „Gelbwesten" in Paris und einigen anderen französischen Städten versammelt, um gegen die umstrittene Kraftstoffsteuer von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Demonstriert wird aber auch gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die durch den Reformvorstoß Macrons bedingt sind. Gefordert wird eine Anhebung der Mindestlöhne und Renten. Die Demonstranten stammen vorwiegend aus ärmeren und ländlichen Gebieten Frankreichs.