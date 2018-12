Rohani am Mittwoch in Ankara erwartet

Der iranische Präsident Hassan Rohani wird am Mittwoch auf Einladung seines türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan zu einem offiziellen Besuch in der türkischen Hauptstadt Ankara eintreffen. Dies gab die Pressestelle des iranischen Präsidenten am Dienstag bekannt.

Rohani soll während seines zweitägigen Besuchs von hochrangigen Mitgliedern aus Wirtschaft und Politik begleitet werden.

Es wird erwartet, dass beim fünften strategischen Treffen dieser Art, der unter dem Vorsitz von Erdoğan und Rohani stattfinden wird, das bilaterale Handelsvolumen voraussichtlich auf 30 Milliarden US-Dollar angehoben wird.

Darüber hinaus sollen auch andere wichtige Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur unterzeichnet werden.

Zu den Hauptgesprächsthemen werden wahrscheinlich die jüngsten Entwicklungen in Syrien gehören, bei dem die Länder gegnerische Parteien unterstützen. Die Türkei unterstützt die Opposition gegen das Regime von Baschar Assad, während der Iran neben Russland einer der engsten Verbündeten des syrischen Regimes ist. Alle drei Länder nehmen an den Astana-Friedensgesprächen teil und haben zahlreiche bilaterale und trilaterale Treffen abgehalten, um die Kämpfe zu beenden und eine politischen Prozess ermöglichen zu können.

Irans Außenminister Javad Zarif sagte am Dienstag, er hoffe, dass sich die Türkei und Russland parallel auf ein neues Verfassungskomitee für Syrien einigen können.