Erdoğan: Türkei wird Daesh ausrotten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zugesichert, die Terrororganisation Daesh in Syrien vollständig zu besiegen. Erdoğan habe ihn darüber informiert, dass er „ausrotten wird, was auch immer von ISIS [Daesh] in Syrien übriggeblieben ist", schrieb Trump in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Erdoğan sei „ein Mann, der das kann"; außerdem grenze die Türkei an Syrien an. „Unsere Soldaten kehren zurück nach Hause!", bekräftigte Trump.

Die beiden Präsidenten hatten sich zuvor in einem „langen und produktiven" Telefonat über die Pläne für einen „langsamen und hoch koordinierten" vollständigen US-Truppenabzug aus Syrien ausgetauscht.

Während des Gespräches sei ebenfalls der „stark expandierte Handel" zwischen der Türkei und den USA besprochen worden, so Trump.

Das türkische Präsidentenbüro bestätigte später den Anruf. Erdoğan und Trump hätten sich bereit erklärt, zusammen zu arbeiten, um ein Autoritätsvakuum in der Region zu verhindern, wenn sich die USA aus Syrien zurückgezogen hat.

Erdoğan habe sich zufrieden mit den von Washington unternommen Schritten gezeigt. Die Türkei sei bereit, jegliche Unterstützung zu leisten.

Am Mittwoch hatte Washington den Abzug ihrer Truppen aus Syrien bekannt gegeben, nachdem sich Erdoğan und Trump über eine bevorstehende türkische Operation gegen den syrischen PKK-Ableger YPG in Nordsyrien unterhalten hatten.

Die USA haben derzeit rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und Trainer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die zahlenmäßig von der Terrororganisation PKK/YPG dominiert werden.

Nach dem US-Beschluss hatte Erdoğan am Freitag bekannt gegeben, dass die grenzüberschreitende Operation in den YPG kontrollierten Gebieten in Syrien bis nach dem Abzug verschoben wurde.