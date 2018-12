Nach YPG-Aufforderung: Assad verlegt Truppen nach Manbidsch

Das Assad-Regime hat am Freitag ihre Truppen in die bisher von der YPG beherrschte Stadt Manbidsch verlegt.

Das Generalkommando der Armee teilte mit, dass die Truppen ihrer Verpflichtung nachkämen, die staatliche Souveränität auf dem gesamten syrischen Staatsgebiet sicherzustellen.

Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die YPG das Regime um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten.

„Wir laden die syrischen Regierungstruppen ein, die Kontrolle über die Gebiete zu übernehmen, die wir ihnen entzogen haben, insbesondere von Manbidsch, und diese Gebiete gegen eine türkische Invasion zu verteidigen", hieß es in einer Erklärung des syrischen PKK-Ablegers YPG auf Twitter.

Die YPG sagte, sie hätten sich zuvor aus Manbidsch zurückgezogen, um angeblich Daesh in Ostsyrien zu bekämpfen.

Doch kurz nach der Veröffentlichung dieser Erklärung löschte die Gruppe den Tweet um 08:00 Uhr, veröffentlichte diese aber wieder zu einem späteren Zeitpunkt wieder.

Der Kreml begrüßte die Verlegung der Regime-Truppen nach Manbidsch. Präsidentensprecher Dmitry Peskow bezeichnete diese Entwicklung als einen „positiven Schritt", der „zur Stabilisierung der Situation" beitragen könnte.

Vergangene Woche hatte Washington den Abzug ihrer Truppen aus Syrien bekannt gegeben, nachdem sich Erdoğan und Trump über eine bevorstehende türkische Operation gegen den syrischen PKK-Ableger YPG in Nordsyrien unterhalten hatten.

Die USA haben derzeit rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und Trainer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die zahlenmäßig von der Terrororganisation PKK/YPG dominiert werden.

Nach dem US-Beschluss hatte Erdoğan am Freitag bekannt gegeben, dass die grenzüberschreitende Operation in den YPG kontrollierten Gebieten in Syrien bis nach dem Abzug verschoben wurde