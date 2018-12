Von Türkei unterstützte Opposition in Syrien zieht nach Manbidsch

Von der Türkei unterstützte Opposition sind nach eigenen Angaben auf dem Weg zur nordsyrischen Stadt Manbidsch in Nordsyrien.

Damit droht ein Aufeinandertreffen mit Regimetruppen von Baschar al-Assad. Die Konvois bewegten sich zusammen mit den türkischen Streitkräften auf die Frontlinien in Manbidsch zu, in "voller Bereitschaft, militärische Operationen zur Befreiung der Stadt zu starten", erklärte die Freie Syrische Armee (FSA) am Freitag.

Zuvor waren Einheiten der syrischen Regimearmee in die Stadt eingerückt, nachdem der syrische PKK-Ableger YPG sie dazu aufgefordert hatte.

Für die Türkei stellt die „Partei der Demokratischen Union" (PYD) und ihr bewaffneten Flügel, die „Volksschutzeinheiten" (YPG) eine Terrorbedrohung dar. Sie gelten außerdem als syrische Ableger der Terrororganisation PKK. Diese wird von den USA, der EU und der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Die EU und die USA sehen in der PYD und YPG dennoch einen Verbündeten im Kampf gegen Daesh.