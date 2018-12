Erdoğan betont in Neujahrsgruß bilaterale Beziehungen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Montag in seinem Neujahrsgruß an die führenden Politiker der Welt die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Welt und die Verbesserung der Beziehungen der Türkei zu ihren globalen Partnern im kommenden Jahr hervorgehoben.

Erdoğan sandte seine Botschaften an US-Präsidenten Donald Trump, den russische Präsidenten Wladimir Putin, der britischen Ministerpräsidentin Theresa May und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Auch der chinesische Präsident Xi Jinping und der indische Ministerpräsident Narendra Modi erhielten den Erdoğans Neujahrsgruss.

In seiner Botschaft an seinen amerikanischen Amtskollegen sprach er ihn als seinen „lieben Freund" an und schrieb, dass das vergangene Jahr ein Jahr gewesen sei, in dem sie Schwierigkeiten gemeinsam überwunden und sich bemüht hätten, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Erdoğan hoffe, dass die türkisch-amerikanische Zusammenarbeit auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Frieden und Stabilität der Welt beitragen werde.

In seiner Neujahrsbotschaft an seinen russischen Amtskollegen Putin betonte Erdoğan die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und betonte, dass er im kommenden Jahr die Fortsetzung dieser Beziehungen erwarte.

An May schrieb er, dass die Kooperation und die gemeinsamen Bemühungen der beiden Länder im letzten Jahr erheblich entwickelt hätten. Er hoffe, dass Großbritannien und die Türkei auf diese Beziehungen aufbauen würden. Ähnlich äußerte sich Erdoğan gegenüber seinem französischen Amtskollegen Macron.

Dem chinesischen Präsidenten schrieb Erdoğan, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen gestärkt hätten. Er betonte erneut seine Überzeugung, dass die türkisch-chinesische Zusammenarbeit weiterhin einen bedeutenden Beitrag zu Frieden, Wohlstand und Stabilität in der Welt leisten wird, insbesondere angesichts der internationalen wirtschaftlichen und handelspolitischen Herausforderungen. Außerdem lud er Xi im kommenden Jahr zu einem Besuch in die Türkei ein.

In seiner Botschaft an den indischen Ministerpräsidenten Modi sagte Erdoğan, dass er die warmen Erinnerungen an seinen Besuch in ihrem schönen Land noch immer wach halte. Er unterstrich die Bedeutung solider Beziehungen zwischen den beiden Ländern.