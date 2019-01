Türkische Generalstaatsanwaltschaft beantragt bei Interpol Festnahme von NBA-Spieler Kanter

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hat bei Interpol die Festnahme des NBA-Stars Enes Kanter beantragt, dem sie Mitgliedschaft in der Gülenisten-Terrororganisation (FETÖ) vorwirft.

Die Staatsanwaltschaft wolle den 26-jährigen Basketballer der New York Knicks, der sich in den USA aufhält, zudem auf die internationale Fahndungsliste der Polizeiorganisation Interpol setzen. Dafür wurde die Ausstellung einer roten Ausschreibung beantragt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag meldete.

Kanter bekundete in Vergangenheit bereits mehrmals seine Solidarität für den FETÖ-Anführer Fetullah Gülen, der als Drahtzieher des versuchten Militärputsches vom Juli 2016 angeklagt wird.

Die Staatsanwaltschaft hält Kanter vor, Verbindungen zu führenden FETÖ-Persönlichkeiten zu unterhalten - und Gülen bei seinen Beiträgen in den Sozialen Medien zu verherrlichen.

Kanter soll zudem die teilweise illegalen Aktivitäten der Terrorgruppe mitfinanziert haben.

Er war von der türkischen Justiz wiederholt aufgefordert worden, Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen. Doch kehrte Kanter bis heute nicht in die Türkei zurück.

Der selbsternannte „Adoptivsohn" Gülens ist in Zürich geboren und besaß bis zur Annullierung 2017 den türkischen Pass. Er ist seitdem staatenlos.