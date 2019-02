Jordaniens König Abdullah und Königin Rania zu Besuch in Istanbul

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich am Samstag mit König Abdullah II. von Jordanien bei einem Abendessen in Istanbul getroffen.

An dem Treffen im Präsidentenkomplex in Tarabya waren auch die Ehefrauen der beiden Staatsführer sowie türkische Außen- und Handelsminister beteiligt.

Nach dem Abendessen dankte First Lady Emine Erdoğan dem königlichen Paar für ihren Besuch auf Twitter.

„Wir hatten einen schönen Istanbuler Abend mit Ihren Majestäten König Abdullah II. und Königin Rania Al Abdullah."

Am Sonntag frühstückten die Erdoğans mit Abdullah und Rania im Vahdettin Pavillon mit Blick auf den Bosporus im asiatischen Viertel Çengelköy in Üsküdar.

Der jordanische Monarch ist zu einem zweitägigen Besuch in Istanbul. Es wird erwartet, dass er an Treffen über die jüngsten Entwicklungen in Palästina und der Region sowie über bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Ländern teilnimmt.