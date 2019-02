Erdoğan: Türkei hat IWF-Kapitel endgültig geschlossen – und wird es nicht wieder öffnen

Die Türkei habe das Kapitel mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) endgültig geschlossen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Dienstag.

„Die Türkei hat im Mai 2013 das IWF-Kapitel geschlossen und wird es (...) nicht wieder öffnen", so der Präsident bei der Gruppensitzung der AK-Partei in Ankara.

Erdoğan ging bei seiner Rede auch auf die Krise in Venezuela ein und drückte seinen Unmut über die Einmischung einiger EU-Staaten und den USA in inneren Angelegenheiten des südamerikanischen Landes aus. Diese hätten den Putschversuch des Oppositionsführer Juan Guaidó gegen den gewählten Präsidenten Nicolas Maduro unterstützt.

„Die Europäische Union hat unrechtmäßige Wege beschritten, um eine legitime Regierung in Venezuela zu stürzen." Dies sei „inakzeptabel".

Die Türkei könne keinen Imperialismus akzeptieren - weder in Venezuela noch in Syrien.

„Die Türkei respektiert die territoriale Integrität Syriens und das Recht der Syrer ihre eigene Zukunft zu bestimmen", so Erdoğan.

Was die Sicherheitsbedenken der Türkei angehe, sei die nordsyrische Region östlich des Euphrat ein kritisches Thema für Ankara. Daher müsse die geplante Sicherheitszone unter Aufsicht der Türkei errichtet werden.

In Bezug auf den Manbidsch-Fahrplan zwischen der Türkei und den USA sagte der Präsident, dass die Geduld der Türkei bald am Ende sei, wenn die YPG/PKK-Terroristen die nordsyrische Stadt in den nächsten Wochen nicht verlassen sollten.

Die YPG hatte Manbidsch 2016 mithilfe der USA von Daesh-Kämpfern erobert und anschließend besetzt. Seitdem wird der syrische PKK-Ableger von Washington logistisch und mit Waffen unterstützt.

In der Vergangenheit hatte die YPG immer wieder einen Abzug aus Manbidsch verkündet, aber nicht umgesetzt. Mitte Dezember hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan daher einen baldigen Militäreinsatz östlich des Euphrats angekündigt.

Die PKK wird von der Türkei, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Die marxistisch-leninistisch orientierte Organisation führt seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen bewaffneten Kampf gegen befeindete Gruppen und den türkischen Staat. Hauptziel ist eine Abspaltung von der Türkei und die Errichtung einer ideologischen Selbstverwaltung auf türkischem Hoheitsgebiet. Dafür setzt die PKK hauptsächlich terroristische Mittel ein. Ihre internationalen Ableger verfolgen ähnliche Ziele in ihren Ursprungsländern.