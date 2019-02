Präsidentensprecher Kalın: Assad-Regime besitzt keine Legitimation

Das Assad-Regime besitze keine Legitimation und sei als Akteur im zukünftigen Syrien nicht vorstellbar, sagte Präsidentensprecher Ibrahim Kalın am Montag.

„Die türkischen Geheimdienstbehörden haben manchmal Kontakte zu verschiedenen Elementen des Regimes in al-Hasaka und Kamischli - einschließlich Damaskus", erklärte Kalın nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Dies geschehe im Rahmen der türkischen Sicherheitspolitik und den Anti-Terror-Einsätzen in Syrien, was daher nicht als Legitimation des syrischen Regimes gewertet werden dürfe.

Kalın stellte klar, dass die Türkei keine Terrorbedrohungen aus Syrien zulassen werde. Dies gelte auch für die Region östlich des Euphrat. Die Umsetzung des Manbidsch-Fahrplans sei daher für die Stabilität und Sicherheit in Nordsyrien unabdingbar.

Der Manbidsch-Fahrplan zwischen der Türkei und den USA sieht den Abzug der YPG/PKK-Terroristen aus der Stadt vor. Bisher wurden die Vorgaben noch nicht erfüllt.

Der Fahrplan hätte schon längst umgesetzt werden sollen, kritisierte Kalın. Dies sei auch für die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei von großer Bedeutung.

In Bezug auf die Friedensverhandlungen von Astana und Genf betonte Kalın, dass die Bemühungen für die territoriale Integrität Syriens fortgesetzt würden.

Gespräche zu Sicherheitszonen

Kalın hob zudem die Rolle Russlands hervor. Mit den russischen Vertretern habe man sich bereits für eine Pufferzone in Nordsyrien ausgesprochen. Hierfür seien vergangenen Monat Gespräche mit Russland geführt worden. Offene Fragen bezüglich der Sicherheitszone, der Provinz Idlib und andere Themen würden mit Russland in den kommenden Tagen besprochen.

Parallel dazu werde Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am heutigen Dienstag die USA besuchen, um an einem Treffen zur gemeinsame Koordination in Syrien teilnehmen. Einer der vorangingen Gesprächsthemen werde die Schaffung einer Sicherheitszone sein. Er wies zudem die Berichte zurück, wonach sich die Türkei und die USA bereits auf eine konkrete Sicherheitszone geeinigt hätten.

Der Präsidentensprecher betonte, dass das Hauptziel der türkischen Syrien-Politik darin bestehe, Maßnahmen zur Sicherheit der Türkei zu gewährleisten. Die Kontrolle der Sicherheitszone müsse dafür der Türkei überlassen werden. „Alle relevanten Abteilungen der türkischen Republik - das Militär und die Geheimdienste haben bis heute bewiesen, dass sie die Fähigkeit besitzen, für die Sicherheit aller in Afrin und Idlib zu sorgen."

Die Türkei erwarte daher auch die Kontrolle über das Gebiet östlich des Euphrat zu erhalten - um ein ähnliches Modell wie in Afrin umsetzen zu können.