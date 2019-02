Innenminister: Über 300.000 Flüchtlinge von Türkei nach Syrien zurückgekehrt

In der Türkei ist die Zahl der syrischen Rückkehrer auf über 300.000 gestiegen.

Bis heute seien bereits Hunderttausende Bürgerkriegsflüchtlinge in ihre syrische Heimat zurückgekehrt, erklärte Innenminister Süleyman Soylu am Montag. Dies sei vor allem den türkischen Anti-Terror-Einsätzen in Nordsyrien zu verdanken, die Sicherheit in der Region geschaffen hätten.

Der Innenminister bezog sich dabei auf die Operationen „Schutzschild Euphrat" und „Olivenzweig", die gegen Daesh und PKK/YPG-Elemente in Nordsyrien gerichtet waren.

Seit Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 flüchteten bisher mehr als 475.000 Syrer aus den PKK/YPG-kontrollierten Gebieten in die Türkei.

Die Zahl der zurückgekehrten Syrer sei offiziellen Daten zufolge auf insgesamt 311.968 gestiegen. Derzeit halten sich laut Soylu noch 3.644.342 Syrer in der Türkei auf.

Die Türkei habe außerdem in den ersten fünf Wochen dieses Jahres 6.523 Migranten von einer illegalen Einreise nach Europa abgehalten, so Soylu.

Die Türkei musste bisher die Hauptlast des Flüchtlingsstroms aus Syrien tragen. In kürzester Zeit ist die Zahl der Flüchtlinge von Tausenden auf Millionen angestiegen. Die Türkei beherbergt laut UN seit vier Jahren in Folge weltweit die meisten Flüchtlinge.