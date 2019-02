Seehofer: Über die Hälfte geplanter Abschiebungen gescheitert

In Deutschland ist vergangenes Jahr mehr als die Hälfte der Abschiebungen gescheitert.

Von rund 57.000 geplanten Rückführungen hätten 27.000 nicht stattgefunden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer der "Bild am Sonntag".

Er habe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber gesprochen, "dass wir das zügig abstellen müssen". In der Debatte über das Aufenthaltsrecht von Daesh-Kämpfern sprach sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak für einen Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft unter bestimmten Bedingungen aus.

Seehofer erklärte, die abgelehnten Asylbewerber oder ausreisepflichtigen Migranten seien nicht in ihre Heimtländer gebracht worden, weil sie keine Reisedokumente gehabt hätten, nicht auffindbar gewesen seien oder sich gegen ihren Abschiebung am Flughafen handgreiflich gewehrt hätten, so dass die Abreise abgebrochen worden sei. Bams berichtet, Seehofer wolle nun bis zum Sommer per Gesetz die "Vorbereitungshaft" ausweiten für die Abschiebung von Gefährdern und Menschen, die ihre Identität falsch angegeben hätten. Für abzuschiebende Straftäter seien elektronische Fußfesseln und Meldepflichten geplant.

Zwar müsse Deutschland eigentlich seine Staatsangehörigen zurückzunehmen, sagte Ziemiak der "Welt am Sonntag" mit Blick auf gefangene Daesh-Kämpfer. "Wer allerdings über eine doppelte Staatsangehörigkeit verfügt, die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erhalten und Verbrechen begangen hat, der sollte die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren." US-Präsident Donald Trump hatte die Europäer aufgefordert, mehr als 800 in Syrien gefangene Daesh-Kämpfer zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen.