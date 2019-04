YSK nimmt Nachzählung von Wahlzetteln in 18 Istanbuler Bezirken wieder auf

Der „Hohe Wahlausschuss" (YSK) ist am frühen Mittwochmorgen zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen, um den Nachzählungsprozess in acht Bezirken Istanbuls zu besprechen.

Der YSK beschloss, die Zählung in den Bezirken wieder aufzunehmen, nachdem der Vorgang aufgrund des Einspruchs der Oppositionspartei CHP gestoppt worden war.

Die Prüfung und Nachzählung konzentriere sich auf zuvor ungültig erklärte Wahlzettel, erklärte YSK-Chef Sadi Güven.

Am Mittwochnachmittag gab der YSK bekannt, dass sie eine Nachzählung ungültiger Wahlzettel in 15 Bezirken von Istanbul einleite, sowie eine Zählung der gesamten Stimmen im Bezirk Çatalca, Silivri und teilweise in dem Bezirk Kartal.

In Istanbul gibt es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem CHP-Kandidaten Ekrem Imamoğlu und dem AK-Partei-Kandidaten Binali Yıldırım. Imamoğlu lag zuletzt mit rund 22.000 Stimmen vorn.

Der Provinzchef der AK-Partei, Bayram Şenocak, hatte gestern bekanntgegeben, dass die Partei in allen 39 Bezirken der Stadt offiziell Einspruch eingelegt habe. Es gebe signifikante Abweichungen zwischen den aufgelisteten Ergebnissen, der endgültigen Aufzeichnung und der Gesamtzahl der beim YSK eingereichten Wahlzettel, so Şenocak.