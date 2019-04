CHPs Mansur Yavaş erhält Bürgermeistermandat für Ankara

Der „Hohe Wahlausschuss" (YSK) hat am Montag dem Kandidaten der Oppositionspartei CHP, Mansur Yavaş, das Bürgermeistermandat für die Stadt Ankara erteilt.

Die AK-Partei hatte die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 31. März in der Hauptstadt Ankara Einspruch erhoben, doch die Nachzählung zeigte, dass Yavaş einen Vorsprung von rund 124.000 Stimmen gegenüber dem AK-Partei-Kandidaten Mehmet Özhaseki behauptete. Am Sonntag hatte der YSK den Einspruch der AK-Partei nach einer vollständigen Nachzählung in 13 Bezirken in Ankara abgelehnt.

YSK-Chef Sadi Güven teilte am Montagmorgen auf einer Pressekonferenz mit, dass der Prozess in umstrittenen Bezirken fortgesetzt werde. Er betonte, dass eine Bewertung „nicht möglich" sei, da der Prozess noch nicht beendet sei.

Der Vize-Vorsitzende der AK-Partei, Ali Ihsan Yavuz, sagte am Sonntag, dass die Partei eine Neuauszählung aller Stimmen in 38 Wahlbezirken der Großstadt Istanbul beantragt habe. CHPs Kandidat Ekrem Imamoğlu liegt laut den jüngsten Nachzählungen nach wie vor knapp vor dem AK-Partei-Kandidaten Binali Yıldırım.

Rund 57 Millionen wahlberechtigte Bürger waren am 31. März in der Türkei dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kommunalpolitiker für die nächsten fünf Jahre zu wählen.